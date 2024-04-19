Yalova'daki kazadan 3 gün önce organlarını bağışlayan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da organ bağışı taahhüdünde bulunduktan 3 gün sonra geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleştikten sonra böbrekleri, kalbi ve karaciğeri 4 hastaya nakledilmek üzere çıkarılan Karakaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Yalova Merkez Camisi'ne getirildi.

Genç kızın annesi Rumen asıllı Viorica Cristina Karakaş, ablaları Adile Karakaş ve Sibel Kaya, eniştesi Furkan Kaya ile diğer yakınları, gözyaşlarıyla dua etti. Tabuta sarılan anne ile abla Sibel Kaya'yı yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, hastanede bir süre hayat mücadelesi veren Karakaş'ın kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığını hatırlattı. Karakaş'ın 4 hastanın yaşama tutunmasına vesile olduğunu belirten Yılmaztürk, "Allah kendisinden razı olsun, amelini kabul eylesin. Rahmeti rahmana kavuşan bu genç kardeşimizi cenneti, cemaliyle müşerref kılsın. Kan bağışından tutun da organ bağışına kadar insanlığa faydalı olmak kadar büyük sevap yoktur. Peygamber Efendimiz, 'İnsanların en hayırlısı faydalı olanıdır' buyuruyor." diye konuştu.

Helallik alınması ve namazın kılınmasının ardından Şehir Mezarlığı'na götürülen genç kızın cenazesi, 9 yıl önce vefat eden babasının yanına defnedildi. Törene, Melek Karakaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, siyasi partilerin il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. - Olay Yalova-Bursa kara yolunda 12 Nisan'da Ziya Ö. (20) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki bir otomobile çarpmıştı. Kazada, sürücü Ziya Ö. ile motosikletle bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melek Karakaş yaralanmıştı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, 5 günlük hayat mücadelesini kaybetmişti.