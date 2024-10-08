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        Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

        Yalova Valiliği, kız öğrencilerin kaldığı yurda giden minibüslere binerek öğrencileri taciz ettiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 08:06 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:06
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        Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
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        Yalova Valiliği, kız öğrencilerin kaldığı yurda giden minibüslere binerek öğrencileri taciz ettiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Yalova Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı KYK yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada zanlı yakalandı.

        Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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