Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koru beldesinde durdurulan araçta yapılan aramada 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.K, B.T. ve K.A'nın ticari taksi ile Çınarcık ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaştı.

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