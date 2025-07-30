Durdurulan kamyonette 150 bin dolu makaron ele geçirildi; 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 koli içerisinde ele geçirilen, 150 bin adet dolu makarona el konuldu. Sürücü H.T., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.