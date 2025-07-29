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        Yalova'da 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

        Yalova'da aynı yemek fabrikasından alınan yemeği tükettiği belirlenen 45 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:13 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:13
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        Yalova'da 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
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        Yalova'da aynı yemek fabrikasından alınan yemeği tükettiği belirlenen 45 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiftlikköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle farklı firmalarda çalışan 45 kişinin hastanelere başvurduğu ifade edildi.

        Yapılan araştırmada Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 40, özel bir hastanede de 5 kişinin tedavi altına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Başvuran kişilerin bazı firmaların çalışanları olduğu ve aynı yemek firmasından yemek aldıkları tespit edilmiştir. Hastaneye başvuranların hayati tehlikelerinin bulunmamakta olup olayla ilgili işlemlere başlanılmıştır."

        Ekipler tarafından yemekten alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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