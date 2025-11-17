Habertürk
        Yalova'da marketlerde tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

        Yalova'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiren market denetimlerinde çok sayıda tarihi geçmiş ürün toplatıldı.

        Giriş: 17.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:07
        Yalova'da marketlerde tarihi geçmiş ürünler toplatıldı
        Yalova'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiren market denetimlerinde çok sayıda tarihi geçmiş ürün toplatıldı.

        Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halkın sağlığını korumak amacıyla kapsamlı etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

        Market raflarında bulunan ürünleri tek tek inceleyen, özellikle bozulmaya müsait gıda maddelerine yönelik kontrollerini sıklaştıran ekipler, denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri başta olmak üzere tavuk döner, paket mantı ve yumurta gibi temel tüketim ürünlerinin satışa sunulduğunu tespit etti.

        Halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin tamamını imha etmek üzere el koyup tutanak altına alan ekipler, mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

