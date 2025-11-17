Yalova'da marketlerde tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

Market raflarında bulunan ürünleri tek tek inceleyen, özellikle bozulmaya müsait gıda maddelerine yönelik kontrollerini sıklaştıran ekipler, denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri başta olmak üzere tavuk döner, paket mantı ve yumurta gibi temel tüketim ürünlerinin satışa sunulduğunu tespit etti.

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiren market denetimlerinde çok sayıda tarihi geçmiş ürün toplatıldı.

