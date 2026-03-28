Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından "kaçakçılıkla mücadele" çalışmaları kapsamında merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde M.O. ile A.M.R'ye ait ev, iş yeri ve depoya operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda 6 bin 480 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 191 paket bandrolsüz sigara, 25 elektronik sigara, 148 sigara sarma kağıdı, 138 paket ısıtılmış tütün, 73 elektronik sigara likiti, 52 paket 25 gramlık bandrolsüz tütün ve 40 paket sigara filtresi ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
