Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde Y.T'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iklimlendirme çadırı, 5 soğutucu LED panel, 3 elektronik fan, 7 kök Hint keneviri bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde ile çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

