Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde Y.T'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iklimlendirme çadırı, 5 soğutucu LED panel, 3 elektronik fan, 7 kök Hint keneviri bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde ile çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

