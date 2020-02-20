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Yabancı uyruklu hayat kadınlarının aids ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı

İHA

Yalova'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu hayat kadınlarının HIV ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı.

Yabancı uyruklu hayat kadınlarının aids ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı

Yalova’daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu hayat kadınlarının HIV ve hepatit B virüsü taşıdıkları ortaya çıktı.
Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde 5 otel ve 14 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistanlı 28 kadın ile birlikte, onlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Yalova Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 50 kişiden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadınların birinin HIV (aids), iki kadının ise hepatit B virüsü taşıdığı belirlendi. Operasyonda yakalanan Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistanlı kadınların sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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