İşçinin forkliftin altında kalıp yaşamını yitirdiği kaza kamerada

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA´da çalıştığı tersanede, iş arkadaşının kullandığı forkliftin çarptığı Barış Çolak'ın (33) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede meydana geldi. Tersanede, kullandığı forklift ile yük taşıyan kişi, manevra yaparken iş arkadaşı Barış Çolak´a çarptı. Çolak, forkliftin altında kaldı. Çağırılan sağlık ekibi, Çolak´ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-05-21 14:39:38<br>
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