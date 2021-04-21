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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hersek’te kuş tür sayısı her geçen gün artıyor

İHA

Hersek’te kuş tür sayısı her geçen gün artıyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Hersek Lagünü'nde, Güvercin Doğanı olarak da bilinen Boz Doğan "Falco columbarius" tespit edilerek kuş tür sayısı 234’e yükseldi.
Hersek Lagününde, Güvercin Doğanı olarak da bilinen Boz Doğan "Falco columbarius" tespit edilerek alanda bugüne kadar gözlemlenen kuş tür sayısı 234’e çıktı. "Kuş Oteli" olarak nitelendirilen lagün, Türkiye’deki 470 kuş türünün 234’ünü misafir ediyor.
Hersek lagünün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer aldığı bilgisini veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Ülkemizde görülen doğanların en küçüğü olan Boz Doğan kuzey ülkelerine göçe başlamadan önce Hersek Lagününü ziyaret ederek alan kuş listesine adını yazdırmıştır. Güvercin Doğanı olarak da bilinen Boz Doğan "Falco columbarius" ile alanda bugüne kadar gözlemlenen tür sayısı 234 e çıktı. İlk kez 11 yıl önce Lagünde gördüğümüz gece yırtıcısı kır baykuşu, şubat ayından bu yana alanın güneybatı kıyısındaki tuzcul bataklık bitkileri arasında sık sık görülerek orada yaşadığı tespit edilmiştir. Ülkemizde bataklık baykuşu olarak adlandırılan kır baykuşu "Asio flammeus" bataklık ekosistemine katkısından dolayı oldukça önemlidir. Kış göçmeni su kuşlarının kuzey bölgelerine göç hazırlıkları devam ederken bir taraftan da üreme ve yazı geçirmek için lagünü tercih eden kuşlar alanda yerini almaktadır. Altınova Belediyesi tarafından Lagünde kuluçkaya yatan kuşların rahatlığı ve güvenliği için alan ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Kameralarla 7/24 alan kontrol altındadır. Bu anlamda yöre halkı ve tüm doğasevere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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