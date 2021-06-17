Takla atan araçtan kurtulamadı

İstanbulİzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İstanbulİzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, Neşet Dağıstan (52) idaresindeki 34 BDM 696 plakalı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 ekiplerinin incelemesinde araç sürücüsü Neşet Dağıstan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.