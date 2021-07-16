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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovalılar 5 sene öncesi gibi sokaklara indi

İHA

Yalovalılar 5 sene öncesi gibi sokaklara indi

Hain darbe girişimin 5. yıldönümü sebebiyle Yalova’da düzenlenen anma programına Yalovalılar akın etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programı Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için dua okudu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programında söz alan Vali Muammer Erol, 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya demokrasi dersinin verildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Çok iyi bildiğiniz üzere 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi sadece milli iradeye değil, devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize, şanlı ordumuza ve mukaddes değerlerimize kasteden hain bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma aziz milletimizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülkemizin her köşesinde sokaklara, meydanlara inen, hava meydanlarını dolduran, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilen bu vatanın kahraman evlatları tarafından akamete uğratılmıştır.”

Anma programı “15 Temmuz” konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sürdü. Mehteran Takımının konserinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması meydandan canlı olarak yayınladı. Sanatçı İbrahim Sadri de etkinliğe katıldı. Sadri, okuduğu duygu dolu şiirlerle herkesin beğenisini topladı. Tüm camilerde selaların okunmasının ardından meydanda demokrasi nöbetine başlandı.

Programa Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Namık Öz, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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