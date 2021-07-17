Oral, personeliyle bayramlaştı

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediye personeliyle bayramlaşan Başkan Oral, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye merkez bina, Fen İşleri Garaj ve Temizlik İşlerinde çalışan personelle bayramlaştı. Belediye birimlerini tek tek gezen Başkan Oral, personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Covid19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçilmesine rağmen, birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Oral, “Bayramlar bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kırgınlıkların ve dargınlıkların bittiği günlerdir. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Altınova’da başarıyı yakaladık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyor, ailenizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

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