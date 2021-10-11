İlk durakları Hersek Lagünü oldu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Yalova Üniversitesi’ni kazanarak kente gelen kız öğrencilerin ilk durağı Altınova’daki Hersek Lagünü oldu.

Çeşitli illerden Yalova Üniversitesi’ne gelen ve KYK yurtlarına yerleşen kız öğrenciler, kenti tanımaya başladı. Kız öğrencilerinin ilk durağı ise Hersek Lagünü oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yalova Merkez Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdi. Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nu da alan öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi.

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