Yamula patlıcanı
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Yamula patlıcanında rekolte sevindirdi

Mor, beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen Yamula patlıcanındaki yüksek rekolte çiftçiyi sevindirirken, kalitesindeki düşüklük hayal kırıklığına uğrattı

04.09.2018 - 13:51 | Güncelleme: AA

Kente yaklaşık 43 kilometre uzaklıktaki Yemliha Mahallesi'nde üretilen ve coğrafi işaret sahibi olan Yamula patlıcanının hasat süreci devam ediyor. Mart ayında ekimine başlanan Yamula patlıcanı, yıllardır geleneksel yöntemlerle tarım yapılan mahalleyle özdeşleşmiş durumda.

Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı hasadına erken başlanan Yamula patlıcanındaki yüksek rekolte, ekmeğini patlıcandan çıkaran çiftçiyi sevindirdi. Patlıcan tarlalarındaki işçilerin bilinçsiz toplamasından kaynaklanan meyvedeki kalitesizlik ise hem üreticiyi hem tüketiciyi hayal kırıklığına uğrattı.

Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Ulusoy, AA muhabirine, kendine has aroması ve lezzetiyle bilinen Yamula patlıcanının uzun yıllardır üretimini yaptıklarını söyledi.

Sadece kendi topraklarında üretimi yapılan patlıcanın coğrafi işaret alması için 2007 yılında başvuru yaptıklarını anlatan Ulusoy, 2012 yılından bu yana Yamula patlıcanının tescilli olduğunu hatırlattı.

Kayseri'de patlıcanın tezgahlarda yer almasının vatandaşlar tarafından dört gözle beklendiğini belirten Ulusoy, şöyle konuştu:

"Bizim bildiğimiz 60 yıldan fazladır bu patlıcanın üretimi topraklarımızda yapılıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve lezzetini bilen Kayserililer de talep ediyor, gönderiyoruz. Diğer patlıcanlara göre fiyatı biraz yüksek olduğu için farklı şehirlere pek gönderemiyoruz. Eylülün sonuna kadar hasadın devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl rekoltemiz çok iyi, 2 bin tonu aşmayı bekliyoruz. Patlıcanımızın özellikle karnıyarık yemeği çok güzel olur. Son zamanlarda reçeli de yaygınlaştı. Eskiden patlıcan ekimini kalabalık aileler yapıyordu, tarlalarda da onlar çalışıyordu. İki yıldır işçi çalıştırılıyor. Onlar da toplamayı pek bilmiyorlar, yanlış toplanıldığı için kalitemiz çok düştü. Meyve ve sebze haline gönderdiğimiz malın yarısı atılacak, ıskartalık mal çıkıyor. Hem zarar ediyoruz hem prestijimiz sarsılıyor."

"PATLICAN PAZARI"

Kooperatif olarak patlıcana kalite getirmek için sistemlerini değiştirmeyi planladıklarını aktaran Ulusoy, bir pazar kurmak istediklerini kaydetti.

Pazarda iyi ve kötü patlıcanın bir arada bulunacağını ifade eden Ulusoy, "Kooperatifteki her üyemiz bizim için değerli. Herkes malına iyi para istiyor. Ancak burada bir haksızlık oluyor. Pazarda iyi ve kötü patlıcan birbirinden ayrılır. Hangisi hangi fiyatı hak ediyorsa ona göre satılır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle Yamula patlıcanı için çalışmalar yürütüyoruz. Tohum ve hastalıklara karşı 3 yıldır deneyler yapıyoruz. Güzel sonuçlar almaya başladık." diye konuştu.

Ulusoy, tarlada kilogramı 70 kuruş olan Yamula patlıcanının pazardaki fiyatının 2,5 ila 3 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Gençliğinden bu yana patlıcan tarlasında çalışan 50 yaşındaki Ayşe Çoban ise mart ayından bu yana patlıcan ekimiyle uğraştıklarını anlattı.

Patlıcanı da tarlada çalışmayı da çok sevdiğini dile getiren Çoban, "Bir çocuk gibi patlıcanla ilgilenirim. İşimi çok seviyorum. 17 yaşımda babamın evinde bu işi yapıyordum. Evlendim, kayınbabamların tarlasında çalıştım. Şimdi de kendi tarlalarımızda çalışıyorum. Şükür, ekmeğimizi kazanıyoruz." dedi.

 

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