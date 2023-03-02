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Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüksek gerilim hatlarının yakınında çıkan yangın sebebiyle ülkenin yarısından fazlasına saatlerce elektrik verilemedi.

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  • Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

    BBC'nin haberine göre, enerji kesintisi Buenos Aires başta olmak üzere çok sayıda büyük şehri etkiledi.
  • Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

    Ülkenin yarısından fazlasını vuran, 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemde saatlerce süren kesinti nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken iş yerlerinin kapatılması, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.
  • Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

    Başkent dahil birçok kentte trafik ışıkları çalışmazken hava yolu ulaşımı da aksadı.
  • Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

    Enerji Bakanlığı, sorunun kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.
  • Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

    Arjantin'de 2019'daki elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı.
  • Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

    * Haberin görseli Reuters'ın videosundan ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Yangın nedeniyle Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

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