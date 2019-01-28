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Simav'a 4 kilometre uzaklıktaki Kalkan köyü Özdere Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde, 18 Ocak Cuma günü saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek (67),zihinsel engelli iki çocuğundan Dilek İşlek'i dışarı çıkardı. Diğer çocuğu zihinsel engelli Halil İşlek'i (30) de kurtarmak için tekrar eve giren Havva İşlek, bu kez başarılı olamadı. Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek ile yanarak yaşamlarını yitirdi. Yangın sırasında dışarıda bulunan baba Mehmet İşlek eve girmeye çalışırken yanarak yaralandı. Mehmet İşlek ile kızı Dilek İşlek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek'in cenazeleri kentte toprağa verildi. Baba ve kızı ise dün taburcu edildi. İşlek Ailesi yanan evin kullanılamaz halde olması nedeniyle, köyün dışındaki kendilerine ait 2 odalı bağ evine yerleşti.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İşlek Ailesi'ni ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti, başsağlığı diledi. Kaymakam Halim'in, aile bireylerine yanan evin yerine yenisini yapacaklarını söylediği kaydedildi.
İşlek Ailesi'nin 5 çocuğundan en küçüğü olan Faruk İşlek, "Devletin şefkatli eli bize de uzandı. Kaymakam Türker Çağatay Halim bizi ziyaret ederek yangında kullanılamaz hale gelen tek katlı ahşap evimizin yerine yeni bir ev yapılacağının müjdesini verdi. Bunun yanında köy halkından da büyük destekler görüyoruz. Ayrıca Bursa'da bir tekstil firmasının sahibinin haber göndererek evimizin tüm eşyalarını yenileme sözü vermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Bize maddi ve manevi kucak açan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.
Tedavisi sonrası kızıyla birlikte taburcu edilen Mehmet İşlek ise "Eşim Havva İşlek yangında önce engelli kızımız Dilek'i dışarı çıkardı. Daha sonra tekrar alevlerin arasına dalarak içerideki diğer engelli oğlumuz Halil'i kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamadı ve bir daha dışarı çıkamadı. Göçümüzün önünde alevlere teslim oldu. Eşim Havva bir melektir. Oğlu için kendisini feda etmiştir. O bir kahramandır" diye konuştu.
Yangında ölen Havva İşlek'in kızları Melek Alkan ile Zeynep Karaoğlan da yaralı babaları Mehmet İşlek ile kardeşleri Dilek İşlek'in kendilerine annelerinin mirası olduğunu ve bakımlarını hiç aksatmadan sürdüreceklerini söyledi.
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