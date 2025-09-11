Yangından önce uyarmışlar! 'Bir an önce çıkın efendim'

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

YANGINDAN 3 GÜN SONRA İŞ GÜVENLİĞİ GRUBU KURULDU

7 Temmuz’da başlayan davasının ilk duruşmasında verilen ara kararda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

Tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in otel yangınından 3 gün sonra ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ isimli Whatsapp grubu kurduğu ve sadece 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmaların yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Whatsapp grubunda otelin sahibi Halit Ergül’ün tutuklu olan kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da otel çalışanlarına yangın olayı sonrası talimatlar verdiğine ilişkin yazışmalarda dava dosyasına girdi. ‘YANGIN UYARISI ÖNCE OTEL YETKİLİLERİNE VERİLDİ’ Mahkemedeki savunmalarında otelle ilgili hiçbir yetkisinin olmadığını iddia eden ve ayrıca otelin yönetim kurulu üyesi de olan Hacıbekiroğlu’nun Whatsapp grubunda otelin asansörlerine ilişkin teknik personellere direktifler verdiği tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümünün yapıldığı raporlarda otel müdürü Zeki Yılmaz’ın otel yetkililerine müşterilerden önce haber verdiği de telefon kayıtları ile ortaya çıktı. OTEL MÜDÜRÜ: BİR AN ÖNCE ÇIKIN YANGIN ÇIKTI Zeki Yılmaz’ın telefon dökümünde 21 Ocak gecesi saat 03.30’da otel yetkilileri ile 14.6 saniyelik görüşme yaptığı ve otel yetkililerine ‘Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” şeklindeki konuşması da dava dosyasında yer aldı.