Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Yanlış klima kullanımı yüz felci nedeni

        Yanlış klima kullanımı yüz felci nedeni

        Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, artan sıcaklarla beraber klimanın doğru kullanılmasının öneminin arttığını söyledi. Doç. Dr. Gemicioğlu, klimanın yanlış kullanımına bağlı olarak bazı sağlık sorunları oluşabileceğini belirterek, "Soğuk havanın yüze direkt temas etmesi durumunda ani ısı değişimine bağlı bazı kişilerde yüz felcine neden oluyor. Ortam sıcaklığı 23 ila 24 derece olmalı. İç ortam ile dış ortam arasında sıcaklık farkı 10 derecenin üzerinde olduğunda bu rahatsızlık ortaya çıkabiliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanlış kullanıma dikkat! Yüz felci nedeni
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Etlik Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, klimanın yanlış kullanımına bağlı bazı sağlık sorunlarının yaşanabileceğini söyledi.

        Doç. Dr. Gemicioğlu, "Halk arasında 'klima çarpması' dediğimiz bir durum söz konusu. Bu özellikle kişilerde baş ağrısı, boyun ağrısı, yaygın kas ağrısı, eklem ağrıları, ateş gibi durumlarla karşımıza geliyor. Burada klimaların yanlış kullanımı söz konusu oluyor. Özellikle ortamda ani ısı değişimi yani ortamdaki ısının bir anda çok hızlı düşürülmesi, klimanın direkt vücuda hava akımını vermesi sonucu özellikle kaslarda ani ısı değişimine bağlı kas ağrıları oluyor. Bunun yanında klimaların yanlış kullanımına bağlı ortamdaki nem miktarı azalıyor. Nem miktarı azaldığında ise üst solunum yollarımızda kuruluk meydana geliyor. Bu da üst solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturuyor. Yine aynı şekilde klimaların düzenli bakımının yapılmaması, filtrenin değiştirilmemesi de klimaların bir nevi bakteri üreten bir cihaza dönüşmesine sebep olabiliyor" diye konuştu.

        "ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GEREKEBİLİR"

        Klima çarpmasının spesifik herhangi bir tanı testinin olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Gemicioğlu, "Hastaları değerlendirdiğimizde spesifik bir viral veya bakterili enfeksiyon düşünmüyorsak ve hastalarda yakın zamanda bir klima temas söz konusu ise klima çarpması tanısını düşünebiliyoruz. Bunun yanında klima ile direkt yüze, vücuda hava akımı gelmesi sonucu sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları karşımıza gelebiliyor. Şu an nadir de görsek bizim 'lejyoner hastalığı' dediğimiz bir tablo söz konusu. Bu toplu olarak yaşadığımız, büyük klimaların kullanıldığı ve klimaların düzenli bakımının yapılmadığı yerlerde görülen nadir bir durum. Hasta titreyerek ortaya çıkan yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı gibi tablo ile karşımıza geldiğinde bu hastalık aklımıza gelebiliyor. Bu ciddi bir tablo. Hastadan istediğimiz kan, idrar testiyle ve akciğer grafisiyle bu tanıyı koyabiliyoruz. Ve hastaya antibiyotik tedavisi vermemiz gerekiyor. Çünkü bu bir bakteriyel enfeksiyon. Bu konuda hastalarda, kişilerde bu semptomlar olduğunda mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmektedir" dedi.

        "ORTAM SICAKLIĞI 23 İLA 24 DERECE OLMALI"

        Doç. Dr. Gemicioğlu, soğuk havanın yüze direkt temas etmesi durumunda ani ısı değişimine bağlı bazı kişilerde yüz felci de oluşabileceğini söyleyerek, "Bu yüz felci genellikle geçici olabiliyor. Ama bu kişilerde ciddi bir rahatsızlığa neden olabiliyor. Öncelikle ortam sıcaklığı 23 ila 24 derece olmalı. İç ortam ile dış ortam arasında sıcaklık farkı 10 derecenin üzerinde olduğunda bu rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, kanser hastalığı olanlar özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olduğu için direkt karşımıza bu enfeksiyonlarla gelebiliyorlar. Bu grup hastalar, bu konuda daha dikkatli olmalı. Bu aylarda klima kullanımı önemli. Klimanın bakımı mutlaka yapılmalı. Ani çok sert ısı değişimlerinden kaçınılmalı. Yine tüm vatandaşlarımıza önereceğimiz şey bol sıvı tüketmeli, dengeli beslenmeli, yeterli uykularını almalılar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Suda aşk
        Suda aşk
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!