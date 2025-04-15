Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Yanlış yöntemle açılan şişe kapakları, gözde yaralanma ve görme kayıplarına neden oluyor | Sağlık Haberleri

        Yanlış yöntemle açılan şişe kapakları, gözde yaralanma ve görme kayıplarına neden oluyor

        Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Alagöz, gazlı içecek şişelerinin kırılması ve yanlış yöntemle açılan asitli içeceklerin metal kapaklarının ciddi göz yaralanmalarına yol açtığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanlış yöntemle açılan şişe kapakları, gözde yaralanma ve görme kayıplarına neden oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Alagöz, basınçlı gazlı içecek şişelerinin yere düşünce patlaması sonucu camların göze gelmesi ve yanlış yöntemlerle açılan metal kapakların çarpmasıyla yaralanmaların yaşandığını anlattı.

        Yaz sezonunun gelmesiyle soğuk içeceklerin fazla tüketilmeye başlanacağına değinen Alagöz, "Kliniğimizde çok sayıda gazlı içeceklere bağlı yaralanmalar görüyoruz. Bununla ilgili ciddi yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Kliniğimizde son yıllarda onlarca vaka gördük ve maalesef bunların önemli bir kısmı ciddi göz yaralanmalarıyla ve görme kayıplarıyla sonuçlandı" diye konuştu.

        REKLAM

        Alagöz, kapak açacakları yerine çakmak ve benzeri eşyaları kullanan kişilerde ciddi yaralanmalar görüldüğünü aktararak, şöyle devam etti: "Biz iki türlü uyarıda bulunmak istiyoruz. Birincisi, gazlı içecek şişeleri taşımak çok ciddi bir iş. Kesinlikle çocuklara taşıtmamak gerekiyor. Çocuğun elinden kaymasıyla ciddi yaralanmalar oluyor çünkü cam adeta bomba gibi patlıyor ve saçılıp hastanın gözüne gelebiliyor. Diğer önerimiz, uyarımız ise gazlı içeceklerin kesinlikle uygun açacaklarla açılması, çakmak ya da benzeri cisimlerle açılmaya çalışılmaması. Açacakla açarken de kapağın elle kontrol edilmesi gerekiyor."

        Son birkaç yılda bu türde 15 vakayı tedavi ettiklerini aktaran Alagöz, 31 Mart 2024'te 7 yaşındaki bir çocuğun elinden düşüp patlayan şişenin parçalarının gözüne geldiğini, hastanın 4 kez ameliyat geçirdiğini kaydetti.

        Alagöz, kesinin, çocuğun görme merkezine gelmemesi sayesinde hastanın şanslı olduğunu, başarılı cerrahi girişimle tama yakın iyileştiğini ve görme kaybının çok az olduğunu anlattı.

        KURU VE TEMİZ BEZLE GÖZÜ KAPATIP HASTANEYE GİDİLMELİ

        Yine hastanede çalışan bir doktorun, sodayı açarken kapağının fırlaması sonucu yaralandığını ve bir gözünün görme yetisini tamamen yitirdiğini ifade eden Alagöz, "Bu şekilde onlarca vakamız var. Ciddi bir kısmının ciddi göz yaralanmalarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Onun için bütün vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Özellikle şişe sıcak olduğu zaman bu daha fazla etki gösteriyor çünkü içerideki gaz basıncını artırdığı için böyle bir etki ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

        Prof. Dr. Alagöz, bu tür durumlarda neler yapılması gerektiğine ilişkin şu tavsiyelerde bulundu: "Hastalarımıza doğrudan hastaneye ve göz hekimine gitmelerini öneriyoruz çünkü her hangi bir müdahale daha kötü etkilerle de sonuçlanabilir. Bu tip yaralanmalarda genellikle gözde delinme, yırtılma ve yaralanmalar oluyor. Bununla beraber göz içerisindeki travmaya bağlı kataraktlar meydana geliyor ve retina dokusunda da bir takım ayrışmalar meydana geliyor. Tabii enfeksiyona da yol açabiliyor bunlar, göz enfeksiyonlarının tedavisi oldukça zordur. Kuru temiz bir bezle gözü kapatıp, derhal göz hekimine gitmelerini öneriyoruz. Herhangi bir müdahalede bulunmamaları gerekiyor."

        SEAH Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sedat Özmen, düşen soda şişesinin patlaması sonucu cam kırıkları gözüne giren 7 yaşındaki çocuğun ameliyatında bulunduğunu belirtti.

        Özmen, operasyonun 1 saat sürdüğünü anlatarak, "Kornea dediğimiz şeffaf tabakanın delinmesi, iris dediğimiz tabakanın dışarı çıkması söz konusuydu. Acilen ameliyata aldık. Kornea tabakasına dikiş uyguladık, iris tabakasını gözün içerisine geri yerleştirdik daha sonra 4-5 gün serviste enfeksiyon riski açısından takibini yaptık. 1 ay sonra kornea dikişlerini aldık. Şu an görmesi tam düzeye yakın hale geldi. Yani şanslı hastalarımızdan biriydi. Her hastamız bu kadar şanslı olmayabiliyor ciddi görme kayıpları ve körlükle sonuçlanan vakalarla karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”