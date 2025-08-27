Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yapay zekâ ile yazılan şiirler gerçek şairlerin kaleminden çıkmış algısını ortaya koydu

        Yapay zekâ, şairlere şapka çıkarttı!

        Anadolu Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yapay zekânın şiir yazma yeteneğinde şaşırtıcı bir seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Tunç'un çalışmasında, yapay zekâ tarafından yazılan şiirler, edebiyat öğrencilerinin büyük çoğunluğu tarafından insan şairlerin yazdığı sanılarak ayırt edilemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 23:07 Güncelleme: 27.08.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekâ, şairlere şapka çıkarttı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Araştırma kapsamında, ChatGPT-4.5'e halk şiiri, divan şiiri ve çağdaş Türk şiiri tarzında üç farklı şiir yazdırıldı. 162 öğrenciye bu şiirlerin kaynağı sorulduğunda, özellikle divan şiiri örneği çarpıcı bir sonuç verdi. Öğrencilerin yüzde 88.3'ü şiirin insan şair tarafından yazıldığını düşündü. Halk şiirinde bu oran yüzde 58.6, çağdaş Türk şiirinde ise yüzde 51.9 olarak gerçekleşti. Prof. Dr. Tunç, divan ve halk şiirinin kalıplaşmış yapısının, yapay zekânın bu türleri daha başarılı taklit etmesini sağladığını belirtti.

        TURING TESTİNİ GEÇTİ

        Araştırma, yapay zekânın şiir üretme başarısının, Alan Turing’in "taklit oyunu"na dayanan Turing Testi kriterlerini aştığını gösterdi. Deneyimli edebiyat öğrencileri bile, şiirleri yazanın yapay zekâ mı yoksa insan mı olduğunu anlamakta zorlandı. Özellikle divan şiirinde, bazı katılımcılar şiiri daha önce okumuş olabilecekleri izlenimine kapıldı.

        ESTETİK BEĞENİYİ ETKİLEDİ

        Araştırmanın bir diğer ilginç bulgusu ise, katılımcıların şiiri bir insan tarafından yazıldığını düşündüklerinde onu daha fazla beğenme eğilimi göstermesi oldu. Bu durum, şiiri kimin yazdığına dair algının estetik değerlendirmeyi doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gökhan tunç
        #yapay zekâ ve şiir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"