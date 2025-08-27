Araştırma kapsamında, ChatGPT-4.5'e halk şiiri, divan şiiri ve çağdaş Türk şiiri tarzında üç farklı şiir yazdırıldı. 162 öğrenciye bu şiirlerin kaynağı sorulduğunda, özellikle divan şiiri örneği çarpıcı bir sonuç verdi. Öğrencilerin yüzde 88.3'ü şiirin insan şair tarafından yazıldığını düşündü. Halk şiirinde bu oran yüzde 58.6, çağdaş Türk şiirinde ise yüzde 51.9 olarak gerçekleşti. Prof. Dr. Tunç, divan ve halk şiirinin kalıplaşmış yapısının, yapay zekânın bu türleri daha başarılı taklit etmesini sağladığını belirtti.

TURING TESTİNİ GEÇTİ

Araştırma, yapay zekânın şiir üretme başarısının, Alan Turing’in "taklit oyunu"na dayanan Turing Testi kriterlerini aştığını gösterdi. Deneyimli edebiyat öğrencileri bile, şiirleri yazanın yapay zekâ mı yoksa insan mı olduğunu anlamakta zorlandı. Özellikle divan şiirinde, bazı katılımcılar şiiri daha önce okumuş olabilecekleri izlenimine kapıldı.

ESTETİK BEĞENİYİ ETKİLEDİ

Araştırmanın bir diğer ilginç bulgusu ise, katılımcıların şiiri bir insan tarafından yazıldığını düşündüklerinde onu daha fazla beğenme eğilimi göstermesi oldu. Bu durum, şiiri kimin yazdığına dair algının estetik değerlendirmeyi doğrudan etkilediğini ortaya koydu.