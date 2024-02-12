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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yapay zeka öğrenimi için 25 milyon Euro yatırım sözü - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka öğrenimi için 25 milyon Euro yatırım sözü

        Son dönemde yapay zeka yatırımları ile dikkat çeken, önde gelen teknoloji devlerinden Google, Avrupa'da yapay zeka becerilerini artırmak için 25 milyon Euro yatırım sözü verdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 12.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:15
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        25 milyon Euro yatırım taahhüdü
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        Global çapta son dönemin en çok dikkat çeken, tüm meslek gruplarını ve eğitim hayatını dahi baştan planlayan yapay zekayı verimli kullanmak en önemli tartışma konularından bir tanesi haline dönüştü.

        Önde gelen teknoloji devlerinden Google da bu alanda Avrupa'daki insanların yapay zekayı (AI) kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için 25 milyon Euro (26.98 milyon $) taahhütte bulundu.

        18 DİLDE EĞİTİM KURSLARI

        Finansmanı duyuran teknoloji devi, eğitimden yararlanma olasılığı en yüksek olanlara ulaşmaya yardımcı olabilecek sosyal girişimler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için başvurular açtığını söyledi.

        Firma ayrıca, şirketlerini ölçeklendirmek için yapay zeka kullanan şirketleri desteklemek için bir dizi "büyüme akademisi" yürütecek ve ücretsiz çevrimiçi yapay zeka eğitim kurslarını 18 dile genişlettiğini de duyurdu.

        "AMAÇ EŞİTSİZLİKLERİN ORTADAN KALKMASI"

        Google ile birlikte kar amacı gütmeyen programı yürüten Kamu Etkisi Merkezi'nin yönetici direktörü Adrian Brown, "Araştırmalar, yapay zekanın faydalarının mevcut eşitsizlikleri özellikle ekonomik güvenlik ve istihdam açısından daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor. Bu yeni program, Avrupa'daki insanların yapay zeka konusundaki bilgi, beceri ve güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olacak ve kimsenin geride kalmamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

        Geçen ay Google, bölgedeki internet hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için hareket ederken, Londra'nın hemen dışında bir veri merkezi inşa etmek için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. 2020 yılında Google tarafından satın alınan 33 dönümlük (13 hektar) bir alanda bulunan veri merkezi, Londra'nın merkezinin yaklaşık 15 mil (24.14 km) kuzeyindeki Waltham Cross kasabasında yer alacak.

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