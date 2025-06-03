Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

1997'den bu yana sahneye çıkan ilk Türk kadın sanatçı Afife Jale'nin anısını yaşatmak, Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunan tüm emekçileri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen, Türkiye'nin en prestijli ve köklü tiyatro ödülü olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 27. kez tiyatro dünyasının en iyilerini onurlandıracak.

Haliç Kongre Merkezi'nde 6 Ekim'de verilecek Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday olan isimlerle özel ödül sahipleri belli oldu.

Jüri değerlendirmesine göre, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Metin Deniz, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne 9/8'lik Kıyamet oyunuyla Şamil Yılmaz, Haldun Dormen Özel Ödülü'ne Afife oyunuyla Tiyatro Afife & Zorlu PSM layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Mehmet Birkiye oldu.

Mehmet Birkiye

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Açıklamada görüşlerine yer verilen jüri başkanı Aslı Yılmaz, tiyatro üretiminde karşılaşılan zorlukların büyük bir özveriyle aşıldığını ve her sezon onlarca oyunu bu tanıklığın yüklediği sorumlulukla izlediklerini belirterek, "27. senemizde de bu hassasiyeti taşıdık. 33 kişilik jürimiz toplam 266 oyun izledi. Canlılığı ve çeşitliliğiyle dikkati çeken bir sezon deneyimledik. Jüri, bu çeşitliliği kapsayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilmek amacıyla izleyiciyle kurulan bağ, düşünsel derinlik ve ifade arayışları gibi birçok niteliği gözeterek dikkatli ve özverili bir çalışma yürüttü" ifadesini kullandı.

Bu süreçte tiyatro üretiminin emek, inat ve tutku ile sürdüğünü aktaran Yılmaz, "Her oyunun sahnede yer bulmasının başlı başına bir başarı olduğunu bir kez daha gördük. Bu nedenle jüri olarak sahnelerimizdeki tüm ekipleri kutluyor ve aday olsun ya da olmasın, tiyatro yaşamımızın yükünü inançla ve emekle taşıyan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. DEVLET TİYATROLARI 16 ADAYLIK ALDI Sahne sanatlarında ustalık, özgünlük ve derinliği ödüllendiren bu prestijli organizasyonda Devlet Tiyatroları, 9 dalda toplam 16 adaylık elde etti. İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı, sezon boyunca beğeni toplayan Medea Material Yılın En Başarılı Oyunu dalında aday gösterilirken, aynı yapım ile eserin rejisörü Ayşe Emel Mesci Yılın En Başarılı Yönetmeni ve Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi), eserin başrol oyuncusu Sükun Işıtan Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Murat Gülmez Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Funda Çebi Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı ve Yakup Çartık Yılın En Başarılı Işık Tasarımı kategorilerinde ödül töreninde Devlet Tiyatrolarını temsil ediyor.

REKLAM Diğer yandan tiyatroda savaş karşıtı mesajıyla derin izler bırakan Kapıların Dışında oyununun rejisiyle Volkan Sarıöz Yılın En Başarılı Yönetmeni dalında bir diğer Devlet Tiyatroları adayı olarak öne çıkarken, aynı yapımda Nur Sinem Mete Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Burcu Melek Bozan Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı, Fırat İkisivri Yılın En Başarılı Sahne Müziği, Akın Yılmaz Yılın En Başarılı Işık Tasarımı ve İzmir Tenim Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi) dallarında aday gösterildi. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kadın oyuncuların etkileyici performanslarıyla dikkati çeken yapımı Lysistrata da Çiğdem Aygün, Ebru Aytürk ve Sevi Demirçivi Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu dalında adaylığa değer görüldü. Aralarında akademisyen, dramaturg ve tiyatro sanatçısı gibi bu sanata gönül vermiş pek çok değerli ismin yer aldığı 33 kişilik jüri, sezon boyunca izlediği tüm oyunları oylayarak 12 ana dal ve 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 ödülün sahiplerini belirliyor.