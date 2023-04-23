Sosyal medya platformu olan Instagram'da 455 bin takipçisi olan Songül Karlı, son olarak Gelinim Mutfakta adlı yarışma ile seyirci karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde dudaklarını yukarı kaldırtan Karlı, estetik operasyonlarından sonraki halini yayınladı. Ünlü sunucuyu görenler tanıyamadı.