Yeni sezonun sevilen dizilerinden biri olan Yargı'nın yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Pazar günleri izleyicisi ile buluşan Yargı'nın bu akşam final yaptığı iddiası sonrası merak edilen bilgileri ve Kanal D'nin yayın akışını derledik...