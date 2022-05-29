Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Yargı yeni sezonu olacak mı, ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisi Yargı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan dizinin yeni sezonda da ekranlarda olup olmayacağı ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

ABONE OL
  • 01
    Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Yargı yeni sezonu olacak mı, ne zaman başlayacak?

    Yeni sezonun sevilen dizilerinden biri olan Yargı'nın yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Pazar günleri izleyicisi ile buluşan Yargı'nın bu akşam final yaptığı iddiası sonrası merak edilen bilgileri ve Kanal D'nin yayın akışını derledik...

     
  • 02
    Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Yargı yeni sezonu olacak mı, ne zaman başlayacak?

    YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Yargı dizisi bu hafta sezon finali yapıyor. Yargı önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek.

     
  • 03
    Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Yargı yeni sezonu olacak mı, ne zaman başlayacak?

    YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Yargı dizisinin Eylül ayı itibariyle yeni sezonuyla ekranlarda yer alması bekleniyor.
  • 04
    Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Yargı yeni sezonu olacak mı, ne zaman başlayacak?

    KANAL D YAYIN AKIŞI
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Camdaki Kız

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.