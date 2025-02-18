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        Haberler Bilgi Gündem YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde valilikler eğitime ara verildiğini yaptığı son dakika açıklaması ile duyuruyor. Bu kapsamda 20 Şubat Perşembe günü okula gitmek durumunda olan öğretmen ve öğrenciler, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 19 Şubat okul var mı, ders var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 20 Şubat Perşembe Ankara'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 19:57 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:06
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        Soğuk havanın etkili olduğu illerde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını belirtti. Peki, "Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

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        YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara'da okulların tatil olması durumumda valilikten gelecek açıklamayı haberimize ekleyeceğiz.

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        ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

        Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

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        Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların;kıyı kesiminde yağmur,iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir.

        Sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı bekleniyor.

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