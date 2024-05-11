Yarın hava nasıl olacak? 12 Mayıs Pazar hava durumu
Birkaç gündür ülke genelinde etkisini gösteren yağışlar devam ediyor. Meteoroloji hava durumu raporlarında bir süre daha yer yer serin ve bulutlu havanın hakim olacağını belirtiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? 12 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye'de bir süredir devam eden kapalı havalar bu hafta sonu da etkili olacak. Yağışlar etkisini göstermeyi sürdürürken, birkaç gün daha güneşi özleyeceğiz. İşte, 12 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (12 MAYIS PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişirken, Pazar günü yağış beklenmiyor.
İzmir de aynı şekilde çok bulutlu olacak. 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklara rağmen güneş çok etkili olmayacak.
Ankara ise sağanak yağışlı olarak görülüyor. Sıcaklıklar ise 15 derece ortalama ile diğer günlere göre daha düşük seyredecek.
YARIN (12 MAYIS PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın da kapalı bir gökyüzüne uyanacak. Marmara ve Ege'nin bir kısmı yağışsız ancak bulutlu olacak. Kalan şehirlerde ise sağanak yine etkili.