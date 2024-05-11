Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 12 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 12 Mayıs Pazar hava durumu

        Birkaç gündür ülke genelinde etkisini gösteren yağışlar devam ediyor. Meteoroloji hava durumu raporlarında bir süre daha yer yer serin ve bulutlu havanın hakim olacağını belirtiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? 12 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'de bir süredir devam eden kapalı havalar bu hafta sonu da etkili olacak. Yağışlar etkisini göstermeyi sürdürürken, birkaç gün daha güneşi özleyeceğiz. İşte, 12 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        2

        YARIN (12 MAYIS PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul yarın bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişirken, Pazar günü yağış beklenmiyor.

        İzmir de aynı şekilde çok bulutlu olacak. 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklara rağmen güneş çok etkili olmayacak.

        Ankara ise sağanak yağışlı olarak görülüyor. Sıcaklıklar ise 15 derece ortalama ile diğer günlere göre daha düşük seyredecek.

        3

        YARIN (12 MAYIS PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yarın da kapalı bir gökyüzüne uyanacak. Marmara ve Ege'nin bir kısmı yağışsız ancak bulutlu olacak. Kalan şehirlerde ise sağanak yine etkili.

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları