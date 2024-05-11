Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için heyecan dorukta. Bakan Koca yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı farklı branşlarda 36 bin personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımı geri sayımı sürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında; diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından farklı branşlarda 36 bin personel alımı gerçekleşiyor. Resmi Gazete'de sağlık çalışanı alımı ilanı yayımlandı. Personel alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Kılavuzun yayımlanması ardından alım aşaması başlayacak.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU!
Alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından Bakan Fahrettin Koca, "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer vermişti.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sağlık Bakanlığı personel teminine dair başvuru kılavuzu önceki alımlarda olduğu gibi ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun kısa süre içerisinde adaylara açılacağı öngörülüyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
Alım yapılacak personelden; 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.