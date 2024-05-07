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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs İstanbul, Ankara de İzmir'de hava durumu

        Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan Hıdırellez'den sonra bahar havaları iyice kendini hissettirmeye başladı; giderek daha parlayan güneş, yağmurlu havaların önüne geçiyor. İşte 8 Mayıs Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:44
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        Havalar giderek ısınıyor. Bahar ayının değişken havasını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Güneş etkisini göstermeye başlarken; havalar da her gün biraz daha ısınıyor. İşte, 8 Mayıs Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (8 MAYIS ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın İstanbul parçalı bulutlu ama güneşli olacak. Hava 23 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara az bulutlu ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde 9 derece olan hava, öğlen 23 derece civarında seyredecek.

        İzmir de az bulutlu olacak. Güneşli bir güne, 28 derecelik sıcak hava eşlik edecek.

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        YARIN (8 MAYIS ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın yağışlar bir adım daha geriliyor. Çarşamba günü yalnızca Karadeniz, Marmara ve Doğu'nun bir kısmında yağmur var; kalan bölgeler güneşli ve sıcak olacak.

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