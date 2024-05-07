Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması

Almanya'da enflasyona bağlı olarak döner fiyatlarındaki artış sık sık tartışma konusu oluyor. Öyle ki Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medyadan bir video paylaşarak "Gittiğim her yerde, özellikle de gençlerden, dönere fiyat freni getirilip getirilmemesinin gerekip gerekmediğinin sorulması oldukça dikkat çekici" dedi ve fiyat artışlarının kısmen artan enflasyon ile enerji maliyetlerinden kaynaklandığını açıklayan bir paylaşım bile yaptı.

Konuyu en son ele alan ise Sol Parti (Die Linke) oldu. Belirli bölgelerde dönerin 10 euroyu aşması üzerine parti parlamentoya sunmak istediği öneride, belirli bölgelerde 'Dönerpreisbremse' yani döner kebap fiyat tavanı getirilmesi çağrısında bulundu. Parti, dönerde tavan fiyat olarak 4,90 euro, gençlere ise 2,90 euro uygulanmasını önerdi.

REKLAM Yeşiller'in milletvekili Hanna Steinmüller, konuyu bu yılın başlarında parlamentoda ele alırken "Döner fiyatları, şu anda gençler için evden çıktıklarında nereye taşınacakları kadar önemli bir konu. Bunun buradaki pek çok insan için gündelik bir mesele olmadığını biliyorum ve bu aynı zamanda alay konusu olabilecek bir şey, ancak seçmen temsilcileri olarak bu farklı bakış açılarını vurgulamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Dönerin maliyetinin iki yıldan fazla bir sürede 3,90 eurodan 7 euroya çıktığı Berlin'de Guardian'a konuşan bir dönerci, fiyatın yakın gelecekte nasıl düşeceğini öngöremediklerini söylerken "Kira, enerji ve gıda fiyatlarındaki patlama nedeniyle fiyatları artırmak zorunda kaldık. İnsanlar sanki biz onları kandırıyormuşuz gibi sürekli 'Dönerflasyon'dan bahsediyor ama bu tamamen bizim kontrolümüz dışında" dedi.