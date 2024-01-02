Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 3 Ocak Çarşamba hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? İşte 3 Ocak Çarşamba hava durumu 3 Ocak Çarşamba günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bu hafta yurt genelinde büyük hava olayları beklenmese de yurt genelinde hafta ortasına kadar yağışlı hava hakim olacak. Ancak Cuma'dan sonra yağış yerini güneşli havaya bırakacak. Peki, 3 Ocak Çarşamba yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 02.01.2024 - 08:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:31 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yarın hava nasıl olacak? Türkiye'de bu sıralar sıcaklık, mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Meteorolojinin 5 günlük tahminine göre bu hafta yurt genelinde yağış olsa da Ocak ayında beklenenin aksine kar yağışı henüz yok. Peki, 3 Ocak 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

2 Şurada Paylaş!







İSTANBUL, ANKARA. İZMİR VE BURSA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteorolojiden gelen 5 günlük hava tahminlerine göre; 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'u yağmurlu bir gün bekliyor. Yarın sıcaklıklar 9 ila 15 derece arasında olacak. Tıpkı İstanbul gibi İzmir de yarın yağmurlu bir güne uyanacak. İzmir'de her ne kadar yağış olsa da sıcaklıklar 11 ila 18 derece arasında olacağı için kış çok hissedilmeyecek.