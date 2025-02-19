Valilikten açıklama geldi! Yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü okul var mı?
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurt geneli soğuk kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sibirya üzerinden yurda giriş yapan Altay Kar Fırtınası, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili oldu. Kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiğini yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. 20 Şubat Perşembe günü okula gidecek olan öğrenciler, hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte okulların tatil edildiği iller ve ilçeler listesi...
Valilikler kar tatili olan illeri açıkladı. AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verirken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye ulaşabileceğini belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, okulların durumuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkisini arttıracağı beklenirken, kar yağışının beklendiği bazı illerde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte kar tatili olan iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 20 ŞUBAT PERŞEMBE?
Yoğun kar yağışı beklenen illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte kar tatili olan iller listesi...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklama ile il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. İşte yapılan açıklama,
İstanbul Valisi Davut Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."
MUŞ
Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
SİİRT
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında. Altınordu ilçemizin Altınordu Eyüplü İlk ve Ortaokulu, Bayadı İlk ve Ortaokulu, Saraycık İlk ve Ortaokulu, Kökenli İlk ve Ortaokulu, Öceli İlk ve Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu, Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu, Fatma Mağden İlk ve Ortaokulu, Karacaömer İlk ve Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için. Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlk ve Ortaokulu, Kulak İlk ve Ortaokulu, Meşebükü İlk ve Ortaokulu, Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu, Bolaman İlk ve Ortaokulu, Yalıköy İlk ve Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi ve Fatsa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler için ayrıca bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için. Gülyalı ilçemizin Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey, Sayaca, Taşlıçay ve Hoşköy Mahallesi'nden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için. Perşembe ilçemizin Kırlı İlk ve Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlk ve Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaoku'lunda, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için. Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlk ve Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlk ve Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile özel eğitim okullarına kırsal mahallelerden (köylerden) taşıma yoluyla gelen öğrenciler için resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirleri şöyle sıralandı:
"Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır."
Evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşların önceden belirlenen konaklama mekanlarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, sokakta yaşayan evsizlerin 112'ye bildirilmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada, tedbirlere ilişkin, "Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları artırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir." ifadelerine de yer verildi.
AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.
Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.
VATANDAŞLARA UYARILAR
Sürecin en sağlıklı şekilde atlatılabilmesi için vatandaşların bazı hususlara azami hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması." önerilerinde bulunuldu.
Açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle deniz ve hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlandığı kaydedilerek, söz konusu ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri istendi.