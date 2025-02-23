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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da 'fiyat hareketlerine neden olan' haberlere soruşturma - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'da 'fiyat hareketlerine neden olan' haberlere soruşturma

        Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 2.09 düşüşle 9.602 puana gerilemesinin ardından SPK'dan açıklama gelmişti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:05
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        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.

        Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

        Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi. ​​​​​​​

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada;

        Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist(Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine ; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan ,

        maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup , Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme / raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir .

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        Kamu oyuna duyurulur.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı" denildi.

        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme Haberi Görüntüle

        NE OLMUŞTU?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 2.09 düşüşle 9.602 puana gerilemesinin ardından SPK'dan açıklama gelmişti.

        Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtilmişti.

        SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

        "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama
        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama

        YAPI KREDİ YATIRIM'DAN BORSA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Yapı Kredi Yatırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yapı Kredi Yatırım aleyhinde gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığını ifade etti.

        Açıklamada Yapı Kredi Yatırım'ın Borsa İstanbul Pay ve VİOP piyasalarında 2018'den bu yana her sene yıllık bazda işlem hacmi lideri olduğu belirtilerek pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıktığı vurgulandı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        BİST pay piyasasında 21 Şubat 2025 tarihinde yaşanan yüzde 2 oranındaki düşüş sonrasında, sosyal medya ve basında Yapı Kredi Yatırım aleyhinde ortaya atılan gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapı Kredi Yatırım, geniş müşteri tabanıyla Borsa İstanbul Pay ve VIOP piyasalarında 2018'den bu yana her yıl, yıllık bazda işlem hacmi lideridir. Bu doğrultuda da pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıkmıştır. Söz konusu tarihte de aracılık ettiği toplam İşlemlerde, pay piyasasında en yüksek satıcıyken, ilgili türev işlemlerinin gerçekleştiği VİOP piyasasında ise en yüksek alıcı olmuştur. Ayrıca, yatırım kuruluşlarının aracılık faaliyetleri, müşterileri tarafından kendilerine iletilen emirlerin Borsa İstanbul işlem platformuna iletilmesinden ibarettir. Anılan tarihte gerçekleştirilen işlemlerin de büyük çoğunluğu aracılık faaliyeti niteliğinde olup, müşteri karar mekanizmalarına Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Yapılan işlemlerde uymakla yükümlü olduğumuz düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen gösterilmiş olup, Kurumumuz itibarını zedeleyecek yalan, yanlış, mesnetsiz yapılan yorumlar için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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