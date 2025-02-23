Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama

Yapı Kredi Yatırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yapı Kredi Yatırım aleyhinde gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığını ifade etti.

Açıklamada Yapı Kredi Yatırım'ın Borsa İstanbul Pay ve VİOP piyasalarında 2018'den bu yana her sene yıllık bazda işlem hacmi lideri olduğu belirtilerek pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıktığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİST pay piyasasında 21 Şubat 2025 tarihinde yaşanan yüzde 2 oranındaki düşüş sonrasında, sosyal medya ve basında Yapı Kredi Yatırım aleyhinde ortaya atılan gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapı Kredi Yatırım, geniş müşteri tabanıyla Borsa İstanbul Pay ve VIOP piyasalarında 2018'den bu yana her yıl, yıllık bazda işlem hacmi lideridir. Bu doğrultuda da pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıkmıştır. Söz konusu tarihte de aracılık ettiği toplam İşlemlerde, pay piyasasında en yüksek satıcıyken, ilgili türev işlemlerinin gerçekleştiği VİOP piyasasında ise en yüksek alıcı olmuştur. Ayrıca, yatırım kuruluşlarının aracılık faaliyetleri, müşterileri tarafından kendilerine iletilen emirlerin Borsa İstanbul işlem platformuna iletilmesinden ibarettir. Anılan tarihte gerçekleştirilen işlemlerin de büyük çoğunluğu aracılık faaliyeti niteliğinde olup, müşteri karar mekanizmalarına Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Yapılan işlemlerde uymakla yükümlü olduğumuz düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen gösterilmiş olup, Kurumumuz itibarını zedeleyecek yalan, yanlış, mesnetsiz yapılan yorumlar için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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