SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme

Borsa İstanbul'sa BIST 100 endeksinin yüzde 2.09 düşüşle 9.602 puana gerilemesinin ardından SPK'dan açıklama geldi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

EN ÇOK NEREDEN ALINDI NEREDE SATILDI?

SPK tüm kurumların işlemlerini incelemeye alacağını açıklarken gözler bugünkü işlemlere çevrildi. Borsa İstanbul bugün yüzde 2'nin üzerinde gerilerken günlük olarak en büyük net satış 3.5 milyar TL ile Yapı Kredi Yatırım üzerinden geldi. Bu kurumu 1.3 milyar TL ile Bank of America takip etti.

Kurum Net satış (milyon TL) Yapı Kredi Yatırım 3513 Bank of America 1305 TEB Yatırım 469,7 Meksa Yatırım 263,7 Yatırım Finansman 200,7

En fazla net alım ise 1.2 milyar TL ile İş Yatırım ve 1 milyar lira ile Info Yatırım üzerinden yapıldı.