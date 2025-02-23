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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu: İki takım arasındaki fark çok küçük! - Galatasaray Haberleri

        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu: İki takım arasındaki fark çok küçük!

        Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kalırken uzun yıllar Türkiye'de forma giyen ve futbolculuk kariyerini noktalayan Ryan Babel, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 23.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:48
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        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
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        Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun en kritik derbisinde pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

        Mücadele öncesinde Türkiye'de birçok takımda forma giyen ve Galatasaray'ın formasını da terleten Hollandalı futbolcu Ryan Babel, HT Spor'dan Çağatay Çelik'e özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Babel'in açıklamları:

        "OYNADIĞIM TÜM DERBİLERDEN KEYİF ALDIM"

        "Derbilerdeki atmosfer futbol oynamak için her zaman inanılmazdı çok fazla duygu ve yoğunluk vardı. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile oynadığım tüm derbilerden keyif aldım. Derbileri gerçekten kıyaslayamazsınız. Ülkedeki her derbi özeldir. Türkiye'de birçok takım İstanbul'da ama Hollanda'da farklı bir şehir olan Feyenoord ile derbimiz var."

        "FENERBAHÇE HER ZAMAN ZORLU BİR RAKİPTİ"

        Kadıköy'de kazanmanın kolay olmadığını biliyorduk. Bu yüzden eğer kazanabiliyorsanız, bu büyük bir başarıdır. Fenerbahçe kendi stadında her zaman zorlu bir rakipti. Oyuncular kesinlikle derbilere farklı hazırlanıyorlar çünkü taraftarların haftalar öncesinden bu konu hakkında konuştuklarını hissedebiliyorsunuz. Basın da her gün bu konu hakkında konuşuyor, bu yüzden herkesin dikkatini verdiğini biliyorsunuz.

        "İKİ TAKIM ARASINDAKİ FARK ÇOK KÜÇÜK"

        "Her iki takım da çok formda ve harika teknik direktörlerle harika bir kadroya sahipler. Gerçekten bir takımı işaret etmek zor çünkü farkın çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani iş detaylara ve biraz da şansa kalıyor. Galatasaray tarafındaki kilit oyuncular Muslera, Torreira, Mertens, Osimhen olacaktır. Fenerbahçe tarafında ise Mert Hakan, Tadic, Talisca ve Nesyri olacaktır"

        "TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

        "Teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama şu anda değil. Şu anda Dubai'de bir futbol okulu üzerinde çalışıyorum ve hala ne yapmak istediğimi araştırıyorum."

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