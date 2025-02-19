ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında. Altınordu ilçemizin Altınordu Eyüplü İlk ve Ortaokulu, Bayadı İlk ve Ortaokulu, Saraycık İlk ve Ortaokulu, Kökenli İlk ve Ortaokulu, Öceli İlk ve Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu, Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu, Fatma Mağden İlk ve Ortaokulu, Karacaömer İlk ve Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için. Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlk ve Ortaokulu, Kulak İlk ve Ortaokulu, Meşebükü İlk ve Ortaokulu, Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu, Bolaman İlk ve Ortaokulu, Yalıköy İlk ve Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi ve Fatsa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler için ayrıca bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için. Gülyalı ilçemizin Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey, Sayaca, Taşlıçay ve Hoşköy Mahallesi'nden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için. Perşembe ilçemizin Kırlı İlk ve Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlk ve Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaoku'lunda, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için. Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlk ve Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlk ve Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile özel eğitim okullarına kırsal mahallelerden (köylerden) taşıma yoluyla gelen öğrenciler için resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.