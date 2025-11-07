Habertürk
        Yasa dışı yollarla getirilen aslan yavrusuna el konuldu

        Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yolla Türkiye'ye getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:06
        Yasa dışı yollarla getirilen aslan yavrusuna el konuldu
        İstanbul Tuzla'da yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'ten konuya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

        Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği ifade edildi.

        Aslanlar, ekiplerce koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.

