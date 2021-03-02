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Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 100. son bölüm...

Fox TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören dizisi Yasak Elma, bu akşam 100. yeni bölümüyle izleyicisin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Çağatay'ın uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 100. son bölüm...

Yasak Elma dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YASAK ELMA 100. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender’i rahatsız eder.

Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.

YASAK ELMA 101. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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