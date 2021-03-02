Yasak Elma dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...
YASAK ELMA 100. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender’i rahatsız eder.
Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.
YASAK ELMA 101. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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