Yasak Elma 157. son bölüm izle!

YASAK ELMA 157. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru hayalindeki kişinin Selim olduğuna kesin karar vererek oynadığı oyuna devam etme kararı alırken, Yıldız da Ender ve Doğan’ın arasını bir daha düzelmemek üzere bozmaya karar verir ve kusursuz bir plan yapar...