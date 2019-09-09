Yasak Elma 48. son bölümü izlendi. FOX TV ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Yasak Elma son bölümünde, Yıldız evden atıldı Ender de zaferinin keyfini çıkardı. İşte Yasak Elma'nın son bölümünde detaylar...
YASAK ELMA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma 48. son bölümünün ardından 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacaktır.
YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hesaba katmadığı tek şey, Ender'in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız'ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.
Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika'nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.
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