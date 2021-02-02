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Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 96. son bölüm

Yasak Elma 96. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 96. son bölüm özeti...

Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 96. son bölüm

Yasak Elma dizisinin 96. son bölümünde; Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır. Yasak Elma 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 96. son bölümden merak edilenler...

YASAK ELMA 97. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 96. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.

Ender ve Şahika, Hasan Ali’yi devirme planları yaparlar. Ancak Yıldız, Şahika ve Ender’in cezaevi arkadaşları Nurgül’ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler. Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

Yıldız, Ender ve Şahika’nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer. Çağatay, Yıldız’ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır. Ender ve Şahika, Cansu’yu kullanarak Hasan Ali’yi alt etmek için plan yaparlar.

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