Yasak Elma dizisinin 97. son bölümünde; Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır. İşte Yasak Elma 97. son bölümden merak edilenler...

YASAK ELMA 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 97. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.