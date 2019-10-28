Yasak Elma son bölümü seyircisi ile buluştu. Yasak Elma'nın 54. son bölümünde, sünnet düğününde Yıldız'ın son anda Halit'ten boşanmak istemesi ve boşanma kağıdını Halit'e sunması Halit'i adeta büyük şoka sokar. Ender ise Şahika'nın peşine düşüyor.

YASAK ELMA 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 54. son bölümünün ardından 55. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fox TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız, Halit'ten boşanma konusunda emin adımlar ile hareket etmektedir. Çocuğu ve annesi ile kalacak bir yer arayan Yıldız, Kaya'dan yardım ister. Boşanma aşamasında olan bir kadının bekar bir erkeğin evinde kalmasını mantıklı bulmayan Kaya, farklı bir alternatife yönelmesi için Yıldız'a tavsiyede bulunur. Soluğu Ender'in yanında alan Yıldız, Zehra'nın kendisinden yardım istemesi ile büyük mutluluk yaşar. Halit ise ilk kez bir kadının kendisinden ayrılmak istemesi ile ikileme düşer. Yıldız ve Zehra'nın katıldığı organizasyon beklenmedik bir sürpriz ile sonlanacaktır