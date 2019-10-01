Yasak Elma 51. son bölümü izlendi. FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma son yeni bölümünde, Hain planlarına devam eden Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için Ender ve Yıldız harekete geçiyor. Ender ise öte yandan Sabri'nin ihaneti karşısında şoke oluyor.

YASAK ELMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı kanal tarafından henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.