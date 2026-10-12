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        Haberler Yaşam GastroAntep Kültür Yolu Festivali sona erdi

        GastroAntep Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Dokuz gün boyunca konser, tiyatro, sergi, atölye ve gastronomi etkinliklerine ev sahipliği yapan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Gaziantep'in kültürel mirasını ve mutfak zenginliğini farklı etkinliklerle ziyaretçilere tanıttı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir sonraki durağı Diyarbakır olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        GastroAntep Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 21’inci durağı olan Gaziantep’te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali dokuz gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden geleneksel sanat atölyelerine, gastronomi panellerinden söyleşilere uzanan kapsamlı programıyla festival, kentin farklı noktalarında her yaştan katılımcıyı kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturdu.

        ÇOCUKLAR TİYATRO GÖSTERİLERİYLE BULUŞTU

        Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi’nde sahnelenen “Karagöz’ün Türküsü”, Karagöz ve Hacivat’ın Anadolu’nun farklı bölgelerine uzanan yolculuğunu çocuklarla buluşturdu. Türküler ve halk dansları eşliğinde ilerleyen oyun, Anadolu’nun farklı kültürel değerlerini sahneye taşıdı.

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        Aynı sahnede izleyiciyle buluşan “Elsa Nerede – Dedektif Olaf Macera Peşinde” ise Olaf’ın gerçek bir dedektif olma yolundaki serüvenini anlattı. Dostluk, cesaret ve dayanışma temalarının işlendiği gösteri, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

        GELENEKSEL SEDEF İŞÇİLİĞİ TANITILDI

        Zeugma Mozaik Müzesi’nde Ali Fıstıkçı tarafından gerçekleştirilen Sedef Kakma Atölyesi, katılımcılara geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı sundu. Atölyede ahşap üzerine kakma tekniğiyle uygulanan sedef işçiliğinin incelikleri anlatılırken, katılımcılar geleneksel üretim yöntemleri hakkında bilgi edindi.

        OKUMA KÜLTÜRÜ FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI

        Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluşan “Okuyan İnsan Portreleri” sergisi, fotoğraf sanatçısı Ahmet Mengüç’ün çalışmalarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Farklı insan ve yaşam hikâyeleri üzerinden kitap okuma kültürünü ele alan sergi, kütüphanelerin kültür ve sanat faaliyetleriyle bütünleşen sosyal yaşam alanları olarak önemine de dikkat çekti.

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        GASTRONOMİNİN FARKLI BOYUTLARI ELE ALINDI

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Festival Park Gastronomi Etkinlikleri Alanı’nda düzenlenen paneller, gastronomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda coğrafi işaretlerden yerel üretime, restoran kültüründen gastronomide özgün kimlik oluşturmaya kadar pek çok konu değerlendirildi.

        Panellerde “Coğrafi İşaretler Tarım, Üretim ve Gastronomi Arasında Nasıl Bir Bağ Kuruyor?”, “Gaziantep’in Köklü Tatlı Mirası Gelenek ve Yenilikle Nasıl Yaşatılıyor?”, “Bir Mutfağın Hikayesi Nasıl Yazılıyor?” ve “Gaziantep’in Yaşayan Ustaları” başlıkları öne çıktı.

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        Program kapsamında ayrıca bir şefin mutfağını farklı kılan unsurlar, geleneksel lokantaların zamana direnmesini sağlayan değerler, restoran deneyiminde lezzet ve misafirperverliğin önemi ile dünyanın önde gelen otellerindeki gastronomi yaklaşımları ele alındı.

        ÜNLÜ ŞEFLER MUTFAK DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

        Festivalin gastronomi atölyelerinde yerli ve yabancı şefler, farklı mutfak kültürlerinden örnekleri katılımcılarla buluşturdu. Arthur Dubois, Hazer Amani, Semen Onur Öner ve Michael van der Kroft gibi isimlerin yer aldığı programda, geleneksel tarifler ve çağdaş mutfak teknikleri bir arada değerlendirildi.

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        Atölyelerde “Antep Fıstıklı Bonfile”, “Roots of Egyptian Cuisine”, “Muhalabiye with Orange and Pistachio”, “Kuzulu Antep Firik Pilavı Antep Karası Sosunda”, “Antep Peynirli, Pirpirimli Kremamsı Firik Pilavı”, “Gaziantep’in Toprağından Sofraya” ve “Sof Domatesli Topaçlı Kahve” gibi tarifler ele alındı.

        Gastronomi programının söyleşi bölümünde ise “Dijital İçerikler Gastronomi Tercihlerimizi Nasıl Etkiliyor?” başlığı altında sosyal medya ve dijital platformların yemek kültürü, tüketici tercihleri ve gastronomi deneyimleri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

        GAZİANTEP’İN ARDINDAN KÜLTÜR VE SANATIN YENİ DURAĞI DİYARBAKIR

        Konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan zengin programıyla dokuz gün boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, yoğun ziyaretçi katılımıyla tamamlandı. Festival boyunca düzenlenen etkinlikler, Gaziantep’in tarihi, kültürel, sanatsal ve gastronomik zenginliğini farklı yaş gruplarından ziyaretçilerle buluşturarak kentin kültür ve sanat yaşamına önemli katkı sundu.

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        Türkiye Kültür Yolu Festivali ise kültür ve sanat yolculuğunu Diyarbakır’da sürdürüyor. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, sahne sanatlarından atölyelere uzanan etkinliklerle dokuz gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

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        #GastroAntep
        #Kültür Yolu
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