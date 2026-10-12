Gastroantep’te ünlü şefler, gastronomiyi konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali GastroAntep kapsamında, gastronomi dünyasının ünlü isimleri tarafından söyleşiler düzenledi.

Gaziantep’in köklü mutfak kültürünü tanıtmak ve gastronomi alanındaki güncel gelişmeleri farklı yönleriyle ele almak amacıyla yapılan söyleşilerde gastronominin popüler kültürle ilişkisi, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir yaşam, girişimcilik, geleneksel mutfak teknikleri, dijital içerikler ve gastronomi diplomasisi gibi konuları anlatıldı.

MEHMET YALÇINKAYA, MASTERCHEF’İN GASTRONOMİDEKİ ROLÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

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Program kapsamında ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın katılımıyla “MasterChef Gastronominin Popüler Kültürle Buluşmasında Nasıl Bir Rol Üstleniyor?” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Yoğun ilgi ile karşılanan söyleşide MasterChef’in gastronominin geniş kitlelere ulaşmasındaki rolü ve gastronominin popüler kültürle buluşması ele alındı.

GASTRONOMİNİN FARKLI BOYUTLARI ELE ALINDI

Somer Sivrioğlu’nun katıldığı “Gastronomi Ekrandan Geniş Kitlelere Ulaşırken Yeni Bir Kültür ve Deneyim Anlayışı Nasıl Doğuyor?” başlıklı söyleşide televizyon ve dijital içeriklerin gastronominin yaygınlaşmasına ve popüler kültüre etkisi konuşulurken, Dilara Koçak’ın “Lezzet ve Sağlık İyi Yaşamın Yeni Kodlarını Nasıl Belirliyor?” başlıklı söyleşisinde beslenme, sağlık, sürdürülebilir yaşam ve gastronomi arasındaki ilişki değerlendirildi.

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Arda Türkmen’in katıldığı “Gastronomi Dünyasında Şefler Girişimci Kimlikleriyle Nasıl Yeni Alanlar Açıyor?” başlıklı söyleşide şeflerin mutfak dışındaki girişimcilik, medya ve farklı iş alanlarındaki rolleri ele alınırken,

Refika Birgül’ün katılımıyla gerçekleştirilen “Türk Mutfağının Teknikleri Çağdaş Gastronomide Nasıl Yeni İmkanlar Yaratıyor?” söyleşisinde geleneksel Türk mutfağı tekniklerinin çağdaş gastronomide yeniden yorumlanması konusu işlendi.

Ebru Baybara Demir’in “Topraktan Tabağa Gastronomi” başlıklı söyleşisinde ise yerel üretim, sürdürülebilirlik, sosyal gastronomi ve ürünlerin tarladan sofraya uzanan yolculuğu değerlendirildi.

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GAZİANTEP’İN GASTRONOMİK DEĞERİ VE DİJİTAL DÜNYANIN ETKİSİ KONUŞULDU

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında ayrı ayrı düzenlenen söyleşilerle gastronominin kültürel, sosyal ve ekonomik boyutları farklı uzmanlar tarafından aktarıldı.

Oğuz Yenihayat’ın katılımıyla “Dijital İçerikler Gastronomi Tercihlerimizi Nasıl Etkiliyor?” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Oturumda dijital içeriklerin yeme-içme alışkanlıkları, restoran tercihleri ve gastronomi trendleri üzerindeki etkisi ele alındı.

Nadir Güllü ve Murat Güllü’nün katıldığı “Gaziantep’in Gastronomi Diplomasisi” başlıklı söyleşisinde ise kentin gastronomi alanındaki marka değeri, geleneksel lezzetlerin uluslararası tanıtımı ve gastronominin kültürel diplomasiye katkısı değerlendirildi.