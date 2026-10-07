Muğla'da 94 yaşında yamaç paraşütü yaptı

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Yakup Kaya, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pistten pilot Burak Pınar eşliğinde yamaç paraşütüyle havalandı.

Gökyüzünde keyifli anlar yaşayan 94 yaşındaki Kaya'nın uçuşu, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Kalkışın rahat geçtiğini söyleyen Kaya, havadayken kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi.

Uçuşun ardından duygularını dile getiren Kaya, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anı olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" diye konuştu. Uçuşunu tamamlayan