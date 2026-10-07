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        Haberler Yaşam Muğla'da 94 yaşında yamaç paraşütü yaptı

        Muğla'da 94 yaşında yamaç paraşütü yaptı

        Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, ilk kez yamaç paraşütü yaptı. Pilot Burak Pınar eşliğinde uçuşunu gerçekleştiren Kaya, yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Muğla'da kaydedildi! 94 yaşında yamaç paraşütü

        Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Yakup Kaya, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pistten pilot Burak Pınar eşliğinde yamaç paraşütüyle havalandı.

        Gökyüzünde keyifli anlar yaşayan 94 yaşındaki Kaya'nın uçuşu, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

        Kalkışın rahat geçtiğini söyleyen Kaya, havadayken kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi.

        Uçuşun ardından duygularını dile getiren Kaya, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anı olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" diye konuştu. Uçuşunu tamamlayan

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        #Muğla
        #yamaç paraşütü
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