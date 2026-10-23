Rüyada horoz görmek, rüya sahibinin çevresindeki bir kimseye de, yolda olan bir habere de bağlanabilen bir rüyadır. Horozun rengi, tek başına mı yoksa sürü hâlinde mi görüldüğü, kümeste tavuklarla birlikte bulunup bulunmadığı rüyanın yönünü değiştirir. Horozun sağ ya da ölü olması, kesilmesi, etinin yenmesi de ayrı anlamlar taşır. Rüya sahibinin horozu kovalaması ile horozun rüya sahibinin peşine düşmesi birbirinden ayrılır.

Rüyada horoz görmek

Horoz, rüyada görüldüğünde hayra yorulan kuşlardandır. Çoğunlukla hayırlı bir erkek evlada delalet eder. Horoz aynı zamanda dert ve sıkıntılardan kurtulmaya, malın ve huzurun artmasına işaret eder. Rüya sahibinin yüksek bir mevkiye ya da makama çıkacağına da yorulur.

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Horoz bir kimseye de yorulur ve çoğu zaman evin erkeğine delalet eder. Güzel sözlü, sesi gür, sözü dinlenen bir adam da rüyada horoz suretinde görülür. Ezan okuyan bir müezzine ya da hutbe veren bir hatibe de işaret eder. Nüfuzlu, çevresinde söz sahibi bir kimse de horozla anlatılır. Horoz ailede birlik ve sevginin sürmesine de işarettir.

Horozun öttüğünü duymak sevindirici bir habere alamettir. Hayırlı bir kısmetin yolda olduğuna delalet eder. Bekar bir kimse için horoz ötmesi yakında gelecek bir evliliğin müjdesi sayılır.

İki horozun birbiriyle dövüştüğünü görmek ise hayra yorulmaz. Bu rüya aile içinde çıkacak huzursuzluğa ve ayrılığa işarettir.

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Rüyada horozun rengine göre tabiri

Horozun rengi, rüyada görülen kimsenin kim olduğuna ve ondan gelecek işin niteliğine işaret eder. Beyaz horoz güzel ahlaklı bir erkeğe, siyah horoz salih bir eşe ya da sadık bir dosta yorulur. Kırmızı horoz ise rüya sahibinin yakınındaki kötü niyetli kimselere karşı bir uyarıdır.

Rüyada beyaz horoz görmek

Rüyada beyaz horoz görmek, güzel sözlü, güzel huylu ve güzel ahlaklı bir erkeğe işaret eder. Bekar bir kimse beyaz horoz görürse hayırlı bir izdivaca kavuşur. Bu rüya ona iyi huylu bir eşle evleneceğini haber verir.

Evli bir kimse için beyaz horoz erkek evlat müjdesidir. Ev halkına yeni bir oğul katılacağına delalet eder.

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Beyaz horoz ayrıca eğitim alanında büyük bir başarıya yorulur. Rüya sahibinin elindeki nimetin kıymetini bileceğine de delalet eder.

Rüyada kırmızı horoz görmek

Kırmızı tüylü bir horoz, rüya sahibinin çevresindeki kötü niyetli kimselere delalet eder. Bu kimseler rüya sahibini kendi çıkarları için kullanmaya çalışır. Kırmızı horoz, hileyle kazanç sağlamaya ve bu kazancın yol açacağı zarara da işaret eder. Bu rüya, söz konusu kimselerden gelecek zarara karşı bir uyarı sayılır.

Rüyada siyah horoz görmek

Siyah renkli horoz çoğunlukla hayra yorulur. Salih ve ibadetine düşkün bir eşe, çalışkan bir adama işaret eder. Hayır yolunda sadık bir arkadaşa ya da efendisine bağlı bir hizmetkâra da delalet eder. Erkek bir kimse için güzel ve dindar bir kadınla tanışmanın müjdesidir. Siyah horoz dostluğa, yaklaşan bir başarıya ve aileyle geçirilecek güzel vakitlere alamettir. Sevimli bir erkek çocuğa yorulduğu da olur.

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Rüyada horoz saldırması

Rüyada horoz saldırması iki ayrı yöne çekilen bir rüyadır. Eski kaynaklarda horozun saldırması ya da gagalaması, bir düşman yüzünden gelecek üzüntüye delalet eder. Başkası eliyle uğranacak bir musibete de işarettir.

Yeni kaynakların çoğunda ise horozun saldırdığını görmek, rüya sahibinin elindeki işten vazgeçmeyeceğine yorulur. Emeğinin karşılığını alıp başarı ve kazanç elde edeceğine, zor görünen bir işi kolayca halledeceğine işaret eder.

Kırmızı horozun saldırması, rüya sahibinin kendi mücadelesiyle zor işlerin üstesinden geleceğine delalet eder. Bu rüya çevresiyle arasındaki kırgınlıkları düzelteceğine de işarettir.

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Siyah horozun saldırması ise zorlukların özellikle aileden görülecek destekle aşılacağına yorulur.

Rüyada horoz ısırması

Horozun ısırması hem aile hayatında hem de iş hayatında bazı sıkıntılar yaşanacağına işaret eder.

Rüyada tavuk horoz görmek

Rüyada tavuk horoz görmek, rüya sahibinin aile hayatındaki yerine yorulur. Bu rüyada horoz evin erkeğine, tavuk evin hanımına delalet eder. Tavuk ve horozu bir arada görmek, şerefiyle ve namusuyla yaşamaya işaret eder. Huzurlu bir aile ortamına ve evlat sahibi olmaya da yorulur.

Rüya sahibinin kümeste tavuk ve horozlar arasında bulunması, çevresinde öne çıkmasına delalet eder. Bu rüya kalabalık bir aileye de işarettir.

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Tavuklar arasında dolaşan bir horoz görmek ise evin erkeğinin hanedeki baskın konumuna yorulur.

Rüyada horoz kesmek

Horozu kendi eliyle kesmek hayra yorulmaz. Yakında gelecek sıkıntı ve üzüntülere işaret eder. İşlerin ters gitmesine, arzu edilen şeylerin gerçekleşmemesine delalet eder. Rüya sahibinin maddi bir kayba uğrayacağına da yorulur.

Horoz kesmek ibadette gevşemeye de delalet eder. Rüya sahibinin maneviyattan uzaklaşacağına işarettir. Bu rüya müezzinin davetine icabet etmemeye de yorulur.

Rüyada horoz kesildiğini görmek

Rüyada horoz kesildiğini görmek, horozu kesen rüya sahibi değilse hayırlı bir rüyadır. Rahat edilecek bir işe girmeye işaret eder. Rüya sahibinin azim ve kararlılığından taviz vermeyeceğine delalet eder. Başkasının horoz kestiğini görmek, rüya sahibinin hedeflerine kavuşacağının müjdesidir.

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Rüyada horoz kovalamak

Rüyada horozun ardından koşmak, ulaşılması zor bir hedef ya da zor bir kimse için uğraş verilmesine yorulur. Erkek bir kimse için iş hayatında basamak basamak yükselmeye işarettir. Kadın için ise kinci kimselere karşı dikkatli olmaya delalet eder.

Horozu kovalarken yere düşmek, rüya sahibinin hatalı bir yoldan döneceğine işaret eder.

Rüyada horoz kovalaması

Rüyada horoz kovalaması, yani horozun rüya sahibinin ardından koşması, kısmet ve nasibin ona kendiliğinden geleceğine yorulur. Rüya sahibi aramadığı rızka ulaşır. Bu rüya umutsuz bir dönemden çıkılacağına işaret eder. İş hayatında bir yükselişin de habercisidir.

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Rüyada horoz eti yemek

Horoz etinden yemek, rüya sahibinin kendi rızkından yiyeceğine işarettir. Bu rüya sıkıntılı günlerin sona ereceğine de delalet eder. Pişmiş horoz eti yemek, aile içinde huzurla ve bereketle yaşamaya yorulur.

Horoz etini yemeden yalnızca görmek ise evlilikte hayra yorulur. Toplum içinde itibar kazanmaya da işarettir.

Rüyada horozlar görmek

Bir arada çok sayıda horoz görmek büyük bir maddi kazanca delalet eder. Üst üste gelecek sevinçli, özellikle parayla ilgili haberlere işarettir. Çok sayıda horoz, maiyetten ve hizmetkârlardan gelecek mala alamettir.

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Rüyada horoz öldüğünü görmek

Ölmüş bir horoz görmek hayra yorulmaz. Ölü horoz, müezzinin, hatibin ya da horozla yorulan kimsenin vefatına işaret eder. Bu rüya hastalığa ve yalnızlığa da delalet eder. Horozun öldüğünü görmek, değerlendirilmeyen fırsatların elden kaçacağına alamettir.